La musica e le moto Pesaro mette in mostra il meglio di sé per il Fai | Visite da mezza Italia

A Pesaro, durante l’evento dedicato al Fai, si sono riuniti appassionati di musica e motori provenienti da tutta Italia. Tra i visitatori ci sono famiglie da Napoli, singoli da Roma e motociclisti che hanno percorso lunghe tratte da Modena e Bologna per partecipare. La manifestazione ha attirato persone da diverse regioni, tutte desiderose di scoprire le offerte della città.

C’è chi arriva da Napoli con la famiglia, chi viene da Roma in solitaria e chi ha deciso di fare un viaggio in moto per raggiungere Pesaro partendo da Modena e da Bologna. Poi c’è anche chi in città ci vive da una vita, ma alcuni gioielli d’arte e cultura, che si trovano nel cuore di Pesaro, proprio non li aveva mai visti prima. Tutti insieme, in fila, per partecipare alle Giornate Fai di Primavera, che hanno preso il via ieri mattina (e sono in programma anche oggi) richiamando tantissimi visitatori che hanno approfittato di questa particolare occasione per scoprire luoghi non sempre aperti al pubblico. Quest’anno il filo conduttore dei siti aperti da Fai è stata la musica, dalle note di Rossini al rombo dei motori. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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