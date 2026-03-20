“A Mio Padre”, il nuovo singolo di DepSure è una traccia che non si limita a raccontare, ma espone, scava, lascia spazio al non detto. Uscito il 20 marzo 2026 per Troppo Records e distribuito da Believe, il brano è stato anticipato il giorno prima da una Piano Version acustica, pubblicata il 19 marzo in occasione della Festa del Papà. Una scelta tutt’altro che casuale, che ha trasformato l’anteprima in un momento simbolico, quasi rituale: un confronto diretto, senza filtri, con il cuore del racconto. “A Mio Padre” si muove su coordinate pop ma con un’anima profondamente cantautorale. Le sonorità, ridotte all’essenziale, creano uno spazio intimo dove ogni parola pesa. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

© Atomheartmagazine.com - “A Mio Padre”: DepSure mette a nudo le ferite e trasforma il silenzio in musica

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