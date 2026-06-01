Le piazze dell' Abruzzo inondate dalla droga proveniente da Roma invasione che viaggia sui tir imbottiti di stupefacenti

Le forze dell'ordine hanno sequestrato grandi quantitativi di droga nei depositi di un'azienda di trasporti, utilizzata come base per il traffico proveniente da Roma. Le operazioni hanno portato alla scoperta di numerosi tir pieni di stupefacenti diretti verso le piazze dell'Abruzzo. Le indagini hanno confermato che i mezzi partivano dal centro Italia, con rotte che attraversano l'Appennino e raggiungono le coste adriatiche. Sono stati arrestati alcuni soggetti coinvolti nel traffico.

Se guardate una mappa stradale del centro Italia, vedrete una ragnatela di arterie che partono dal grande raccordo anulare e si dipanano come tentacoli verso l'Appennino e le coste adriatiche. Per la magistratura e le forze dell'ordine, quella ragnatela è il sistema di un organismo criminale che. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

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