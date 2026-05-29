Marche affari d' oro con la droga | il canale Telegram e i carichi dalla Capitale Così vengono inondate le piazze di spaccio

Le forze dell'ordine hanno scoperto un canale Telegram utilizzato per coordinare consegne di droga provenienti dalla Capitale. I carichi arrivano tramite strade principali e si distribuiscono nelle piazze di spaccio delle Marche. Le indagini hanno evidenziato un flusso continuo di sostanze che attraversa arterie stradali principali, formando una rete di distribuzione che coinvolge diverse località della regione. Le operazioni di controllo sono in corso per smantellare l'intera rete.

Se guardate una mappa stradale del Centro Italia vedrete una ragnatela di arterie che partono dal grande raccordo anulare e si dipanano come tentacoli verso l'Appennino e le coste adriatiche. Per la magistratura e le forze dell'ordine, quella ragnatela è il sistema di un organismo criminale che. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Deposed Consort to Empress: Transmigrated, I save the future crown prince & enchant the emperor!

Notizie e thread social correlati

Le piazze di spaccio dei Di Lauro a pieno regime con la droga dall’Albania: 14 arrestiIn una recente operazione, le forze dell'ordine hanno arrestato 14 persone coinvolte in un'organizzazione dedita allo spaccio di droga nelle piazze...

?Il Padre? e l?impero della droga online: smantellata la rete criminale che controllava le Marche tra violenza, affari e tecnologia VIDEOLe autorità hanno smantellato una rete criminale attiva nelle Marche, coinvolta nel traffico di droga online.

Temi più discussi: Colpo di scena ad Affari Tuoi: la Calabria trionfa con Federica di Montepaone che sbanca Affari Tuoi con la Regione Fortunata foto; Affari Tuoi 21 maggio, il sogno di Marco alla Regione Fortuna: quanto ha vinto ai pacchi; Affari Tuoi 20 maggio, Sofia si fida del dottore ma sbaglia, quanto ha vinto al gioco dei pacchi; Affari Tuoi 19 maggio, il Dottore gioca un brutto scherzo all'infermiera Laura: quanto ha vinto ieri sera ai pacchi.

Marche, Raffaeli e D’Orsogna i premiati dell’anno. La campionessa di ginnastica Picchio d'Oro: L'errore è fondamentale per crescereSENIGALLIA Un'eccellenza in pedana e un'eccellenza manageriale. Sul palco della Fenice di Senigallia la Regione Marche ha consegnato il Picchio d'Oro 2025 a Sofia Raffaeli, ginnasta 21enne di ... corriereadriatico.it

Picchio d'oro della Regione Marche alla ginnasta Sofia RaffaeliLa Regione Marche assegnerà il Picchio d'Oro 2025, massimo riconoscimento regionale, alla ginnasta Sofia Raffaeli, marchigiana di Chiaravalle (Ancona), campionessa del mondo, bronzo olimpico a Parigi ... ansa.it