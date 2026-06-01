Le parole di Hegseth da Singapore sono anche un messaggio agli alleati europei
Durante lo Shangri-La Dialogue a Singapore, Pete Hegseth ha pronunciato un discorso che è stato interpretato come un messaggio rivolto anche agli alleati europei. Le sue dichiarazioni sono state seguite da commenti di analisti che hanno collegato il contenuto alle tensioni tra Stati Uniti e Cina. Il discorso si è inserito nel contesto di una crescente attenzione internazionale sulla competizione tra le due potenze e sulla posizione degli alleati in Asia e in Europa.
Quando Pete Hegseth ha preso la parola allo Shangri-La Dialogue di Singapore, molti osservatori si aspettavano un nuovo capitolo della competizione tra Stati Uniti e Cina. In parte è stato così, ma solo in parte. Il segretario alla Difesa americano ha denunciato la crescita militare di Pechino, ha chiesto agli alleati regionali di aumentare la spesa per la difesa e ha ribadito la necessità di mantenere un equilibrio favorevole di potenza nell’Indo-Pacifico. Eppure, mentre l a Nato si prepara a invitare gli IP4 al vertice di Ankara (consapevole che la rivalità con la Russia si è arricchita della complessità cinese), il passaggio più interessante del discorso del segretario alla Guerra statunitense potrebbe essere un altro. 🔗 Leggi su Formiche.net
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Le parole di Hegseth a Singapore sanciscono per l'ennesima volta il tramonto di un era, e l'inizio di una nuova, messaggio a tutti i partner. In concomitanza con la mia analisi su substack, sui prossimi scenari futuri impattoglobale.substack.com/p/la-crisi-glo x.com
‘Cartoon villain’ Hegseth criticato per il ‘cringe’ discorso motivazionale ai soldati della Marina sull'Iran reddit
Radio1 Rai. . #LeoneXIV Oggi un pensiero speciale va a tutte le mamme, preghiamo per ogni mamma specialmente per quelle che vivono in condizioni più difficili e a tutti auguro una buona domenica. Con queste parole il Pontefice si è congedato dalla f facebook
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