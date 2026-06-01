Durante lo Shangri-La Dialogue a Singapore, Pete Hegseth ha pronunciato un discorso che è stato interpretato come un messaggio rivolto anche agli alleati europei. Le sue dichiarazioni sono state seguite da commenti di analisti che hanno collegato il contenuto alle tensioni tra Stati Uniti e Cina. Il discorso si è inserito nel contesto di una crescente attenzione internazionale sulla competizione tra le due potenze e sulla posizione degli alleati in Asia e in Europa.

Quando Pete Hegseth ha preso la parola allo Shangri-La Dialogue di Singapore, molti osservatori si aspettavano un nuovo capitolo della competizione tra Stati Uniti e Cina. In parte è stato così, ma solo in parte. Il segretario alla Difesa americano ha denunciato la crescita militare di Pechino, ha chiesto agli alleati regionali di aumentare la spesa per la difesa e ha ribadito la necessità di mantenere un equilibrio favorevole di potenza nell’Indo-Pacifico. Eppure, mentre l a Nato si prepara a invitare gli IP4 al vertice di Ankara (consapevole che la rivalità con la Russia si è arricchita della complessità cinese), il passaggio più interessante del discorso del segretario alla Guerra statunitense potrebbe essere un altro. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Le parole di Hegseth da Singapore sono (anche) un messaggio agli alleati europei

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