Iran Hegseth | Alleati europei ingrati dovrebbero dire solo grazie a Trump

Un commento di Hegseth ha suscitato discussioni sottolineando che gli alleati europei e alcuni media dovrebbero ringraziare l’ex presidente Trump per le sue decisioni sul Medio Oriente e le relazioni internazionali. Hegseth ha affermato che il mondo e gli alleati europei sono ingrati nei confronti di Trump, e che dovrebbero riconoscere il suo ruolo con un semplice “grazie”.

“Il mondo, il Medio Oriente, i nostri ingrati alleati in Europa e persino parte della nostra stampa dovrebbero dire una sola cosa al presidente Trump: ‘grazie’ “. Lo ha detto il segretario alla Difesa degli Stati Uniti Pete Hegseth in un punto stampa al Pentagono sulla guerra in Iran. Secondo Hegseth, tutti gli altri Paesi dovrebbe essere grato al capo della Casa Bianca “per il coraggio di impedire al regime di Teheran di tenere in ostaggio il mondo con i missili”. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Iran, Hegseth: "Alleati europei ingrati, dovrebbero dire solo grazie a Trump" Articoli correlati Iran: «Stretto chiuso solo ai nemici». Trump agli alleati: «Mandate navi»La questione petrolifera continua a rivelarsi centrale per Donald Trump nella crisi iraniana. Macron attacca Trump: "Gli alleati dovrebbero concentrarsi sulla pace in Ucraina, no a guerre commerciali"Paesi alleati dovrebbero concentrarsi sul riportare la pace in Ucraina e non su dispute commerciali. Aggiornamenti e notizie su Iran Hegseth Alleati europei ingrati... Temi più discussi: Iran, 'ridurremo in cenere' infrastrutture petrolifere legate a Usa; Hegseth: Khamenei ferito e sfigurato. E gli Usa mettono una taglia. Mattarella riunisce il Consiglio Supremo di Difesa; L’autogol di Trump in Iran tra Putin, Xi e alleati irritati; Hegseth, 'i nostri alleati europei ingrati, dovrebbero dire grazie a Trump'. Hegseth, 'i nostri alleati europei ingrati, dovrebbero dire grazie a Trump'L'Iran ha terrorizzato l'America e i nostri interessi per 47 anni e i nostri ingrati alleati in Europa e parte della stampa dovrebbero dire solo una cosa al presidente Trump: grazie. Lo ha detto i ... ansa.it Il Pentagono chiede altri 200 miliardi per la guerra in Iran. Hegseth: Servono soldi per uccidere i cattiviIl capo del Pentagono assicura che non sarà una palude e che gli Stati Uniti stanno vincendo in modo decisivo, il Dipartimento della Guerra batte cassa al ... huffingtonpost.it #Iran, #Macron: questa escalation è sconsiderata x.com Iran, l'evacuazione di un centro commerciale sul mar Caspio - facebook.com facebook