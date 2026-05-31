Le previsioni meteo del Ponte del 2 giugno sul Gargano
Le temperature sul Gargano aumentano con massime fino a 32 gradi il 31 maggio, a causa di correnti in rotazione da Nord a SudOvest. Il primo giugno il cielo sarà soleggiato e le temperature continueranno a salire, sia nelle massime che nelle minime.
31 maggio: temperature in aumento per via delle correnti in rotazione da Nord a SudOvest: massime fino a 32 gradi! 1 giugno: cielo soleggiato, temperature in aumento sia nei valori massimi che in quelli minimi. 2 giugno: cielo sereno o parzialmente nuvoloso, temperature costanti o. IlSipontino.net. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net
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Sole e caldo, ma attenzione ai temporali: le previsioni meteo per il ponte del 2 giugno in Piemonte ift.tt/3QV7O2U x.com
?#Meteo #Ponte del 2 giugno. Ecco cosa aspettarci dal weekend e dai prossimi giorni. Le previsioni a cura di 3BMeteo facebook
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