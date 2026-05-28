meteo le ultime sul ponte del 2 giugno

Notizia in breve

Durante il Ponte del 2 giugno, le correnti umide provenienti da ovest saranno più evidenti, anche se l’anticiclone continuerà a influenzare il tempo. La presenza di queste infiltrazioni porterà condizioni di instabilità e possibili precipitazioni in alcune zone. La previsione indica che il clima sarà variabile, con possibili piovaschi in alcune aree e temperature che rimarranno nella media stagionale. La situazione dovrebbe mantenersi stabile in generale, con qualche cambiamento legato all’aumento dell’umidità.