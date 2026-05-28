Meteo le ultime sul Ponte del 2 giugno
Durante il Ponte del 2 giugno, le correnti umide provenienti da ovest saranno più evidenti, anche se l’anticiclone continuerà a influenzare il tempo. La presenza di queste infiltrazioni porterà condizioni di instabilità e possibili precipitazioni in alcune zone. La previsione indica che il clima sarà variabile, con possibili piovaschi in alcune aree e temperature che rimarranno nella media stagionale. La situazione dovrebbe mantenersi stabile in generale, con qualche cambiamento legato all’aumento dell’umidità.
Durante il Ponte del 2 giugno le infiltrazioni di correnti più umide dai quadranti occidentali dovrebbero farsi più evidenti, nonostante la prevalenza dell'anticiclone. Sarebbe soprattutto nella giornata di martedì che il passaggio di un fronte, seppur marginale, potrebbe innescare alcuni temporali al Nord a partire dalle zone alpine, in frequente sconfinamento alle pianure. Localmente questi potrebbero assumere carattere di forte intensità ed essere accompagnati da grandinate e colpi di vento. Alcuni temporali potrebbero coinvolgere anche l'Appennino, specie nelle ore diurne. Risulta però difficile localizzare con maggior precisione tali fenomeni, a causa della distanza temporale. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net
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