le nazioni unite sono a corto di soldi

Le Nazioni Unite hanno un problema di liquidità a causa del mancato pagamento di contributi da parte dei principali finanziatori, Cina e Stati Uniti. Entrambi devono ancora versare miliardi di dollari, creando una carenza di fondi per le attività dell'organizzazione. La situazione rischia di influire sui programmi e sulle operazioni in corso. La mancanza di fondi si aggiunge a difficoltà già evidenti nelle finanze delle Nazioni Unite.

Principalmente perché i maggiori contributori, Cina e Stati Uniti, devono versare miliardi di dollari ma sono in ritardo Stati Uniti e Cina devono alle Nazioni Unite moltissimi soldi. Sono i due principali contributori al bilancio dell’organizzazione, ma stanno rifiutando o ritardando pagamenti per miliardi di dollari, creando molti problemi. In un rapporto diffuso a inizio maggio, l’ONU ha scritto che se gli stati membri non salderanno i propri debiti l’organizzazione potrebbe non essere più in grado di adempiere ai propri obblighi legali a partire da agosto, con il rischio di un conseguente «collasso finanziario». Gli Stati Uniti sono di gran lunga il debitore maggiore. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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Rare Footage of Nazi Germanys Rise (1933-1935) UNCENSORED

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