Il panorama internazionale attraversa un periodo di crescente instabilità e crisi. La situazione attuale vede tensioni tra grandi potenze e sfide globali che mettono a dura prova le istituzioni multilaterali. Tra le proposte in discussione, si propone di riformare l’Organizzazione delle Nazioni Unite attraverso una nuova candidatura, con l’obiettivo di rafforzare il ruolo e l’efficacia dell’ente nel gestire le questioni mondiali.

Viviamo a livello internazionale un momento di estrema difficoltà e pericolosità, contraddistinto dalle doglie che accompagnano l’arduo parto di un nuovo ordine basato sull’effettivo dispiegamento del multipolarismo e il definitivo superamento dell’egemonismo statunitense e occidentale più in generale. Si tratta di un passaggio davvero epocale, se pensiamo che è almeno del 1492, con la conquista del continente americano che ebbe inizio in quell’occasione, che dura il dominio prima coloniale, poi neocoloniale, sempre imperialista sul pianeta. Ma oggi quel dominio è scosso fin dalle fondamenta dalle lotte dei popoli oppressi e dall’emergere di nuove Potenze.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Il declino Usa, l’esempio cinese: rifondare le Nazioni Unite partendo dalla candidatura di Arlacchi

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