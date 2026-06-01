Le indagini sulla costruzione del nuovo consolato statunitense a Milano riguardano un sospetto di caporalato. La procura ha accertato che l’azienda responsabile avrebbe impiegato centinaia di operai provenienti dall’India, alcuni dei quali sarebbero stati sottoposti a condizioni di sfruttamento. Le autorità stanno verificando eventuali irregolarità nelle modalità di assunzione e nelle condizioni di lavoro dei lavoratori coinvolti. Sono in corso ulteriori accertamenti per chiarire eventuali responsabilità.

Secondo la procura l'azienda incaricata di costruirlo sfruttava centinaia di operai indiani, fatti lavorare fino a 12 ore al giorno L’azienda statunitense che si stava occupando della costruzione del nuovo consolato degli Stati Uniti a Milano è stata messa sotto controllo giudiziario: secondo la procura avrebbe sfruttato centinaia di operai, costringendoli a lavorare fino a 12 ore al giorno in cambio di poche centinaia di euro, senza tutele in caso di malattia e infortuni, sotto la continua minaccia di licenziamento. Sono indagati la divisione italiana dell’azienda e il suo manager, il turco Ulas Demir, che è stato accusato di caporalato e arrestato all’aeroporto di Bergamo mentre stava per prendere un volo per la Turchia. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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© Ilpost.it - Le indagini per caporalato nel cantiere del consolato statunitense a Milano

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