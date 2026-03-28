Un raid aereo israeliano ha colpito un'auto a Jezzine, nel Libano, causando la morte di alcuni giornalisti che si trovavano a bordo. Il quotidiano libanese L’Orient-Le Jour ha pubblicato immagini della vettura distrutta nell’attacco. Non sono stati forniti dettagli sulle circostanze o sull’identità delle persone coinvolte.

Home > Esteri > Il quotidiano libanese L’Orient-Le Jour ha riferito che un raid aereo israeliano ha preso di mira un’auto a Jezzine, in Libano, su cui viaggiavano dei giornalisti che sono rimasti uccisi. Le vittime sarebbero Ali Shoeib, giornalista di al-Manar TV, con suo figlio, un videomaker, e Fatima Ftouni, giornalista di al-Mayadeen TV, e suo fratello, anche lui videomaker. Secondo l’esercito israeliano Shoeib era nel mirino perché sospettato di essere un agente dei servizi segreti di Hezbollah. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Libano: giornalisti morti in un raid di Israele a Jezzine, le immagini della vettura distrutta nell’attacco

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