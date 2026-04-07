Durante la missione Artemis II, la navicella Orion ha catturato immagini della Terra che tramonta dietro l’orizzonte della Luna, foto condivise anche dalla Casa Bianca sui social media. Questi scatti mostrano il pianeta visto dal lato nascosto della Luna, offrendo una prospettiva inedita e affascinante. La pubblicazione delle immagini ha attirato l’attenzione di pubblico e media, contribuendo a rendere noto l’andamento della missione spaziale.

Anche la Casa Bianca ha postato sui social la prima foto scattata dal lato nascosto della Luna dalla missione Artemis II: mostra la Terra che tramonta dietro l'orizzonte lunare. L’immagine è stata ripresa durante lo storico sorvolo delle scorse ore, così come l’altra immagine mozzafiato che mostra invece l’eclissi vista dalla navetta Orion, pubblicata sempre da Nasa e Casa Bianca. L’immagine destinata a diventare il simbolo della missione Artemis II (e già scelta dalla Nasa per i suoi profili social) è la foto della Terra che tramonta dietro l’orizzonte lunare, il cosiddetto "Earthset", una vista simile ma diversa rispetto alla storica immagine della Terra che sorge sull'orizzonte lunare ("EarthrisE") scattata dalla missione Apollo 8. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Le foto della Terra che tramonta dietro l'orizzonte della Luna scattate dalla navicella Orion della missione Artemis

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Sky tg24. . Il veicolo spaziale Orion ha compiuto il sorvolo ravvicinato intorno alla Luna. Durante il passaggio dietro al pianeta, si è verificato l’atteso blackout delle comunicazioni della capsula con il centro di controllo della Nasa in Texas, durato circa 40 minuti - facebook.com facebook

La navetta Orion della missione Artemis II, che ha appena completato il Flyby intorno alla Luna superando il record della massima distanza dalla Terra mai raggiunta da un veicolo spaziale con equipaggio, è stata ripresa mentre si trovava a ridosso di quel mo x.com