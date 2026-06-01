Le foto del raro capovaccaio il bellissimo avvoltoio egiziano | è il più piccolo d'Europa e manipola strumenti

Sono state diffuse immagini di un raro capovaccaio, conosciuto anche come avvoltoio egiziano. La specie, riconosciuta come il più piccolo avvoltoio d’Europa, è stata immortalata mentre utilizza strumenti con il becco. Le foto mostrano l’animale in un ambiente naturale, evidenziando le sue dimensioni contenute rispetto ad altri avvoltoi e il comportamento insolito di manipolazione di oggetti.

Il capovaccaio, conosciuto anche come avvoltoio egiziano, è il più piccolo avvoltoio d'Europa. Tra i suoi primati vi è anche la capacità di manipolare strumenti col becco. È raro e minacciato: le immagini del fotografo naturalista Simone Durigon e il racconto della specie. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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