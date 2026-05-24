Le foto del raro e bellissimo zigolo capinero | Leggendario per i birdwatcher Vederlo è un sogno
Uno degli uccelli più ricercati dai birdwatcher e fotografi naturalisti è lo zigolo capinero, considerato uno dei più belli e rari. Le sue immagini sono estremamente rare e apprezzate, e vederlo dal vivo rappresenta un sogno per gli appassionati. La sua presenza è definita leggendaria tra gli osservatori di uccelli, che lo considerano un soggetto di grande valore fotografico.
Lo zigolo capinero è uno degli uccelli più belli e "ambiti" da appassionati di birdwatching e fotografi naturalisti. È una specie piuttosto rara e non facile da vedere in Italia, tanto da essere definita "leggendaria" dal giovane ornitologo Francesco Barberini. Le splendide foto del naturalista Simone Proietti, che incontrandolo ha realizzato un sogno. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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