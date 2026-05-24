Le foto del raro e bellissimo zigolo capinero | Leggendario per i birdwatcher Vederlo è un sogno

Notizia in breve

Uno degli uccelli più ricercati dai birdwatcher e fotografi naturalisti è lo zigolo capinero, considerato uno dei più belli e rari. Le sue immagini sono estremamente rare e apprezzate, e vederlo dal vivo rappresenta un sogno per gli appassionati. La sua presenza è definita leggendaria tra gli osservatori di uccelli, che lo considerano un soggetto di grande valore fotografico.