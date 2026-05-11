In Croazia sta per tornare l'avvoltoio monaco il rapace più grande d'Europa | pronto il piano per la reintroduzione
In Croazia si sta preparando un progetto per reintrodurre l’avvoltoio monaco, il rapace più grande d’Europa, nei Balcani. L’iniziativa prevede l’utilizzo di piani e risorse per riportare questa specie, che in passato era presente nella regione. La decisione arriva in un momento in cui si pianificano interventi di tutela per specie in via di estinzione. Nessuna data precisa è ancora stata comunicata per l’implementazione del progetto.
La Croazia vuole riportare l’avvoltoio monaco (Aegypius monachus) nei Balcani: al via il progetto per reintrodurre il più grande rapace europeo. La specie è già stata reintrodotto con successo in altri paesi.🔗 Leggi su Fanpage.it
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