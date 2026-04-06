Fiamme a Biagioni | 40 ettari bruciati e soccorsi tra due regioni

Un incendio si è sviluppato nella zona di Biagioni, interessando circa 40 ettari di bosco sopra il territorio di Alto Reno Terme. I vigili del fuoco di Bologna sono impegnati nelle operazioni di soccorso, coordinando gli interventi tra due regioni. Le fiamme hanno causato l’evacuazione di alcune aree e stanno impegnando diversi squadre sul campo. Al momento non ci sono notizie di feriti o persone rimaste intrappolate.

I vigili del fuoco di Bologna stanno coordinando le operazioni di soccorso per un incendio che ha colpito circa 40 ettari di area boschiva sopra Biagioni, nel territorio di Alto Reno Terme. L’emergenza, che si estende per un chilometro, ha causato l’interruzione dell’energia elettrica e il blocco della viabilità locale. Il fumo denso avvolge l’intera zona colpita dalle fiamme. Marta Evangelisti, capogruppo di FdI in Regione, ha confermato l’assenza di corrente elettrica nei dintorni dell’incidente. Giuseppe Nanni, sindaco di Alto Reno, ha rassicurato la popolazione precisando che non ci sono state persone coinvolte né danni alle abitazioni civili. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Fiamme a Biagioni: 40 ettari bruciati e soccorsi tra due regioni Leggi anche: Le fiamme sfiorano l’autostrada. Incendio spento solo all’alba. Bruciati cinque ettari di bosco Caserta, incendio nel bosco: 18 ettari bruciatiUn incendio divampato dall’area del Monte Petrinone, volontari della Protezione civile insieme alle squadre dei Vigili del Fuoco con quelle della...