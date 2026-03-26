Martedì pomeriggio un incendio ha interessato un’area di bosco vicino a un’autostrada, causando l’evacuazione di alcune zone vicine. Le fiamme hanno raggiunto le vicinanze della carreggiata, ma sono state domate solo all’alba di ieri mattina. L’incendio ha coinvolto circa cinque ettari di vegetazione, che sono andati completamente distrutti. Le operazioni di spegnimento sono state condotte dalle squadre di pronto intervento.

Cinque ettari di bosco in fumo. E’ il pesante bilancio del grave incendio scoppiato martedì pomeriggio e che è stato completamente spento solo all’alba di ieri. Il fuoco si è diffuso nella zona di Fabro, a ridosso del tratto autostradale. Dopo una notte di costante presidio, l’arrivo dei mezzi aerei all’alba ha permesso di avere ragione degli ultimi focolai situati nelle aree più impervie. L’allarme è scattato poco prima delle 16 di martedì. Il rogo è divampato in prossimità del chilometro 437 dell’autostrada A1, alimentato dal vento e dalla vegetazione secca, muovendosi rapidamente in direzione nord verso Fabro. Il fronte di fuoco, che ha raggiunto un’estensione di circa 500 metri per 200, si è subito diretto verso zone caratterizzate da un’orografia difficile, rendendo estremamente complicato l’intervento delle squadre di terra. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Le fiamme sfiorano l’autostrada. Incendio spento solo all’alba. Bruciati cinque ettari di bosco

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