Eleonora Cecere ha confermato la rottura con le ex colleghe della trasmissione. In un’intervista ha dichiarato che non ci sono più rapporti e ha negato le voci di eventuali ricongiungimenti. La cantante ha aggiunto di aver deciso di interrompere ogni contatto, lasciando alle spalle le indiscrezioni circolate negli ultimi mesi. La conferma arriva dopo settimane di rumors e speculazioni sulla fine della collaborazione tra le protagoniste del programma.

Dopo mesi di indiscrezioni, arriva la conferma da parte di Eleonora Cecere: i rapporti con Ilaria Galassi e Pamela Petrarolo non sarebbero più quelli di un tempo. Le tre ex protagoniste di Non è la Rai avevano partecipato insieme al Grande Fratello, mostrando un forte legame costruito in oltre trent’anni di amicizia. Dopo la fine del reality, però, qualcosa sarebbe cambiato. Le parole di Eleonora Cecere. Ospite del programma A Tutto Gossip di Lisa Fusco, Eleonora Cecere ha smentito le versioni più concilianti raccontate dalle sue ex compagne d’avventura. “Basta bugie, basta ipocrisia”, ha dichiarato, spiegando che tra loro non ci sarebbero soltanto semplici incomprensioni. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

© Tivvusia.com - Le ex Non è la Rai, Eleonora Cecere conferma la rottura: “Basta bugie, non ci parliamo più”

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