Tommaso Franchi ha confermato la fine della sua relazione con Mariavittoria Minghetti, affermando che si sono lasciati in modo sereno. La coppia si era conosciuta e aveva iniziato a frequentarsi durante il Grande Fratello 2024. Dopo alcuni mesi, hanno deciso di interrompere la relazione senza tensioni o conflitti evidenti. La notizia è stata resa nota dallo stesso Franchi attraverso un messaggio pubblico.

Tommaso Franchi e Mariavittoria Minghetti si erano conosciuti e innamorati al Grande Fratello 2024, da qualche mese però hanno messo fine alla loro relazione. Le voci della rottura circolano da settimane ma fino ad ora nessuno dei due aveva rotto il silenzio per confermare o smentire la notizia. Nei giorni scorsi è stato l'ex gieffino ad ufficializzare la rottura durante un'ospitata nel programma radiofonico di Giada Di Miceli 'Non Succederà Più'. L'ex gieffino ha fatto sapere che la loro è stata una bellissima storia d'amore durata quasi un anno dopo il Grande Fratello. Ha poi svelato: "Poi, con tranquillità e gioia, in modo molto sereno, ci siamo lasciati.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Tommaso Franchi conferma la rottura con Mariavittoria: “Ci siamo lasciati in modo sereno”

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