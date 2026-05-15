Mara Venier e la rottura con Domenica In ormai non è più casa | la richiesta della Rai

Dopo 17 edizioni e migliaia di domeniche passate in diretta, Mara Venier si trova a dover lasciare Domenica In, considerata fino a ora la sua casa televisiva. La Rai ha infatti inviato una richiesta formale per la conclusione del rapporto con la conduttrice, segnando così la fine di una lunga collaborazione. La decisione interessa un programma che ha rappresentato un punto di riferimento per il pubblico e ha visto la Venier protagonista per molti anni, creando un legame stretto con gli spettatori.

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Sono 17 edizioni, migliaia di domeniche insieme e un rapporto con il pubblico che pochi conduttori possono vantare. Eppure Mara Venier si trova oggi a un bivio inaspettato, chiedendosi – forse stavolta definitivamente – se restare alla guida di Domenica In o chiudere definitivamente un capitolo lungo quasi vent’anni. La risposta, almeno per ora, non c’è. La richiesta della Rai. Intervenuta telefonicamente nell’ultima puntata di Non è la tv, il format di approfondimento di Fanpage, la conduttrice veneziana ha confermato di essere stata contattata direttamente dalla Rai con una richiesta ufficiale di proseguire alla guida del programma domenicale anche nella prossima stagione. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Mara Venier e la rottura con Domenica In, ormai non è più casa: la richiesta della Rai ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video MARA VENIER IN LACRIME A DOMENICA IN: “ENRICA MI DISSE UNA FRASE CHE NON DIMENTICHERÒ MAI…” Sullo stesso argomento “Lascia la Rai”. Mara Venier sempre più lontana: dove andràIl futuro della televisione italiana continua a muoversi tra indiscrezioni, strategie e possibili colpi di scena che riguardano i volti più amati dal... DOMENICA IN: MARA VENIER CELEBRA IL BOOM DI SANREMO E DELLE FICTION RAIPuntatona per Domenica In, l’intramontabile talk show festivo di Rai1 condotto da Mara Venier. Arisa al podcast Pezzi spiega perché scappò da #DomenicaIn e MaraVenier era un periodo in cui non avevo un bel rapporto con mia madre e vederla dire delle cose belle su di me mi faceva incazzare perché poi nella vita non riuscivamo a comunicare. fare x.com Mara Venier lascia Domenica In? Questa volta la zia sembra molto decisa! reddit Mara Venier: Rai mi chiede di rimanere a Domenica In, devo riflettere. Il programma va rivisto e cambiatoIn collegamento con Non è la Tv, Mara Venier ha parlato con Fanpage.it del suo futuro a Domenica In dopo 17 edizioni: Rai mi chiede di rimanere, io voglio riflettere, sento l’esigenza di cambiare. fanpage.it Mara Venier ha rotto il caz*o: la conduttrice verso la prossima edizione di Domenica In su Rai 1, come ogni annoEcco, ci risiamo: Mara Venier verso la riconferma per la prossima edizione di Domenica In, il contenitore domenicale di Rai Uno. Come ogni anno, questa doveva essere l'ultima volta: e come ogni anno ... mowmag.com