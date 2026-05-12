Usa le elezioni di midterm potrebbero essere le più costose della storia | la Sylicon Valley si è spostata a destra

Le elezioni di midterm potrebbero rappresentare le più costose di sempre, con un aumento delle donazioni nella Silicon Valley. La regione, tradizionalmente considerata progressista, sembra aver virato verso posizioni di destra. Questi cambiamenti sono stati accompagnati da richieste da parte dei principali finanziatori di ottenere risposte specifiche dalla Casa Bianca. I numeri e le cifre delle campagne indicano un trend di spostamento e di maggiore coinvolgimento economico.

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Se ne parla da tempo: la Silicon Valley si è spostata a destra. Ora ci sono i numeri a dimostrarlo. Ma i grandi donatori chiedono anche qualcosa in cambio alla Casa Bianca. Le elezioni di midterm di novembre potrebbero essere le più costose della storia, vista la partecipazione di decine di finanziatori miliardari sia per i repubblicani che per i democratici. Nelle elezioni di metà mandato del 2022 avevano contribuito solo al 15% del totale dei fondi per i candidati. Quattro anni dopo, nonostante il ciclo elettorale sia ancora all’inizio, questo dato potrebbe essere già raddoppiato. Basta guardare i numeri dei soldi spesi in pubblicità: hanno già raggiunto i 10,8 miliardi di dollari, in rialzo del 20% rispetto alle elezioni del 2022, secondo i dati di AdImpact.🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Usa, le elezioni di midterm potrebbero essere le più costose della storia: la Sylicon Valley si è spostata a destra ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Le chitarre più costose della storia del rock (e perché valgono così tanto) Trump e l’attentato, Diletti: “Segno di un’America pronta a esplodere. Alle elezioni di midterm i suoi potrebbero scaricarlo”A due giorni dall'attentato alla Casa Bianca, e impantanato nella guerra in Iran, Donald Trump vede il suo consenso ai minimi termini. Si parla di: Billionaire Tax, la tassa che fa diventare la California uno Stato sovietico; USA: SPESI MILIONI DI DOLLARI PER IA E INFLUENCER ANTI CINA. Usa, Pelosi lancia l’allarme per le elezioni di midterm: Non escludete nulla da TrumpDopo settimane di silenzio, una delle big del Partito democratico americano ha lanciato un inquietante allarme in vista delle elezioni di midterm, in programma a novembre, quando verranno rinnovati i ... affaritaliani.it