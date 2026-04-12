Le più importanti elezioni della storia recente dell’Ungheria

Oggi si svolgono le elezioni parlamentari più significative degli ultimi anni in Ungheria, con milioni di cittadini chiamati alle urne. La competizione vede in corsa il primo ministro uscente, Viktor Orbán, che potrebbe perdere il suo incarico dopo diversi mandati. Le urne sono aperte in tutto il paese e le operazioni di voto si concluderanno alla fine della giornata. I risultati definitivi saranno disponibili nelle prossime ore.

Oggi si vota per eleggere il parlamento: il primo ministro Viktor Orbán rischia di perdere, per la prima volta dopo 16 anni Domenica 12 aprile l’Ungheria avrà le elezioni più importanti della sua storia recente. Si vota per eleggere il parlamento, e per la prima volta da 16 anni il primo ministro Viktor Orbán, uno dei leader più filorussi e autoritari dell’Unione Europea, potrebbe non essere rieletto. I seggi apriranno molto presto, alle 6 di mattina, e chiuderanno alle 19. I primi risultati preliminari dovrebbero arrivare dopo le 20. Da quando è stato eletto per la prima volta primo ministro, nel 2010, Orbán è sempre riuscito a vincere agilmente grazie al controllo che il suo partito, Fidesz, ha imposto sulle istituzioni e sui mezzi di comunicazione ungheresi.🔗 Leggi su Ilpost.it

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