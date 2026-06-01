Le ciglia effetto bagnato sono diventate una tendenza popolare nel settore beauty, apprezzata anche da molte celebrità. Questa tecnica mira a creare un aspetto naturale, come se le ciglia fossero ancora umide. Le influencer e le star hanno condiviso spesso scatti con questo look, che si distingue per la sua semplicità e freschezza. La moda delle ciglia lucide continua a essere una scelta frequente tra chi cerca un trucco romantico e spontaneo.

Il mondo beauty ci regala costantemente tendenze che stuzzicano la nostra fantasia e anche quelle delle celebs. Uno degli ultimi trend che nel giro di poco è diventato virale e una vera e propria ossessione sono le ciglia effetto bagnato conosciute anche con il nome di wet lashes. Penserai che è il classico effetto bagnato che torna ogni volta che le temperature si alzano. E invece no! Questo make-up nasconde qualcosa di più profondo perché ha riferimenti che guardano al passato e in particolare alle pellicole della vecchia Hollywood. Le ciglia effetto bagnato guardano al passato Quante volte ci siamo trovate a... 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Le ciglia effetto bagnato sono il beauty trend più romantico da imitare e approvato dalle celebs

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The 2026 Lash Lift Trend (Do You Want to Try It)

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