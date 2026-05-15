Ciglia a effetto bagnano il beauty trend da imitare per un look primaverile e romantico

Negli ultimi tempi si vede sempre più spesso un trucco che mette in risalto lo sguardo con ciglia dall’effetto bagnato. Questa tendenza, conosciuta come wet lashes, sta conquistando molte appassionate di make-up, soprattutto in vista della stagione primaverile. Le donne cercano di replicare questo stile che dona un aspetto romantico e fresco al volto. Le tecniche per ottenere questo risultato prevedono l’uso di prodotti specifici per rendere le ciglia lucide e ben definite.

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