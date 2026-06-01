Gli studenti hanno indossato bandane con la coda per sostenere i medici in prima linea negli ospedali. L'iniziativa combina solidarietà e moda, creando un collegamento tra i partecipanti e le strutture sanitarie. Le bandane sono state utilizzate come simbolo di supporto ai professionisti che lavorano nelle corsie. L’evento ha visto la partecipazione di numerosi studenti, che hanno scelto di esprimere vicinanza attraverso questo gesto.

Il filo della solidarietà si intreccia con quello della moda per dare vita a un’iniziativa a supporto delle corsie ospedaliere. Mercoledì alle 10 l’aula magna dell’istituto Comandini ospiterà l’evento ’Una bandana per Maty’, cerimonia di consegna speciale che vede protagonisti gli studenti del settore Moda dell’istituto cesenate. Gli alunni hanno confezionato artigianalmente 50 bandane destinate a cani, i gatti e i conigli del progetto ’Dog-tori, gatti e conigli in corsia’. Un traguardo raggiunto anche grazie a una preziosa sinergia con il territorio: fondamentale è stata infatti la collaborazione di Decathlon, che con grande gentilezza e disponibilità ha stampato gratuitamente i loghi e le grafiche sulle bandane, sposando appieno lo spirito solidale dell’iniziativa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Le bandane degli studenti per i ’dottori’ con la coda

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