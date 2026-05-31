Gli studenti della terza E della scuola Cesare Parenzo hanno organizzato uno spettacolo di danza e intrattenimento presso l’Iras di Rovigo. L’evento, che si è svolto il 31 maggio, ha coinvolto gli ospiti della struttura, tra cui anziani e persone con disabilità, offrendo un momento di svago e solidarietà. La performance ha visto i ragazzi esibirsi in coreografie di ballo, portando musica e allegria agli spettatori presenti.

Rovigo, 31 maggio 2026 Spettacolo e solidarietà per gli ospiti dell’Iras di Rovigo. I ragazzi della classe terza E della scuola secondaria di primo grado Cesare Parenzo, hanno intrattenuto gli ospiti della struttura, esibendosi in uno spettacolo che ha coinvolto e divertito gli spettatori. Filo conduttore dello show una parodia dello show condotto da Milly Carlucci “Ballando con le Stelle”. Gli alunni hanno impersonato i giurati, Selvaggia Lucarelli, Guillermo Mariotto, Ivan Zazzaroni, Carolyn Smith, Fabio Canino. La presentatrice Milly Carlucci, impersonata da uno degli alunni, con tanto di trucco e parrucco ha presentato di volta in volta i compagni di classe che hanno indossato le vesti dei concorrenti, con una sfida all’ultimo passo di danza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ballando con le Stelle all’Iras, show degli studenti tra i nonni

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