Gli studenti si sfidano con le mini F1 l' amarezza degli ideatori forlivesi | Mancano le scuole romagnole

Il fine settimana del 16 e 17 maggio a Riccione si svolgerà "E-Horizon" il campionato studentesco di auto elettriche in 3D ideato dall'Aima di Forlì che arriva alla sua sesta stagione con la partecipazione di 9 scuole da 5 regioni italiane. Quello che è nato una decina di anni fa tra i banchi e i.🔗 Leggi su Forlitoday.it

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