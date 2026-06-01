Le auto moderne sono sempre più simili a smartphone, con schermi centrali di grandi dimensioni e sistemi operativi avanzati. Le case automobilistiche stanno puntando su aggiornamenti software e funzionalità digitali che permettono di migliorare le vetture anche dopo l’acquisto. Questo cambiamento sposta l’attenzione dal motore o dal design a elementi tecnologici e di connettività, rendendo l’esperienza di guida più digitale e interattiva.

Per anni abbiamo giudicato un’auto dal motore, dal design o dalla marca. Oggi, sempre più spesso, la differenza si gioca altrove: nello schermo centrale, nella fluidità del sistema, negli aggiornamenti software e nella capacità di evolversi dopo l’acquisto. Sempre più viene considerata l’auto come smartphone e non come semplice mezzo meccanico (ammesso che lo sia mai stato). Non è un dettaglio tecnico: è un cambio di paradigma. Le automobili stanno diventando piattaforme digitali su ruote, dove chip, intelligenza artificiale e software contano quanto — e in alcuni casi più — della meccanica stessa. Ed è proprio qui che l’industria automobilistica sta vivendo la sua trasformazione più radicale degli ultimi cento anni. 🔗 Leggi su Pantareinews.com

© Pantareinews.com - Le auto stanno diventando smartphone giganti: cosa sta cambiando davvero nell’industria

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