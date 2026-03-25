Portali eCommerce B2B | perché molti non funzionano e cosa sta cambiando davvero

Negli ultimi anni, molte aziende B2B hanno puntato sulla digitalizzazione delle vendite, sviluppando portali eCommerce dedicati. Tuttavia, numerosi di questi portali non raggiungono i risultati sperati e presentano problemi di funzionamento. Di fronte a questa situazione, alcune aziende stanno apportando modifiche e aggiornamenti per migliorare l’efficienza e la user experience dei propri sistemi online.

Negli ultimi anni la maggior parte delle aziende B2B ha investito nella digitalizzazione delle vendite. Portali eCommerce, cataloghi online, sistemi di riordino digitale: sulla carta molte aziende hanno già fatto il passaggio al digitale. Nella pratica, però, molte aziende si accorgono che il portale non sta migliorando né l’efficienza né le vendite. Il problema non è la tecnologia, ma il modo in cui questi portali sono progettati. Secondo il report “ 2025 B2B Buyer Perspectives”, il 74% degli acquirenti vorrebbe trovare nel portale informazioni aggiornate in tempo reale sull’inventario. In molti casi, invece, si trova davanti a dati non sincronizzati o alla classica frase “contattaci per conoscere disponibilità e prezzi”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it Articoli correlati Salvitelle, 480 abitanti, molti over 65, costretti a fare la spesa altrove. Ma qualcosa sta cambiandoLe saracinesche dell’ultimo negozio di alimentari rimasto aperto a Salvitelle sono abbassate da quattro mesi, segnando un’ulteriore fase di declino... Leggi anche: Napoli sta cambiando volto: i quartieri che stanno rinascendo davvero (e quelli dimenticati) Aggiornamenti e contenuti dedicati a Portali eCommerce Argomenti discussi: Ecommerce B2B per il settore moda nel 2026: come lanciare e far crescere il tuo brand all’ingrosso. Al via i Portali dell'eCommerce di StatoPioggia di miliardi su quelle imprese italiane che saranno disposte a unirsi ad altre dello stesso settore per creare portali verticali. Passigli spiega: prevediamo che i crediti d'imposta arriveranno ... punto-informatico.it E-commerce B2B: il nodo dell’automazione dei processiNel commercio B2B la presenza digitale non è più un problema, il vero nodo riguarda ciò che accade dietro le interfacce: processi, dati e sistemi che spesso restano frammentati e ancora fortemente ... msn.com