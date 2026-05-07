Smartphone prima dei 10 anni | ecco come stanno cambiando i genitori italiani

Negli ultimi decenni in Italia si osserva un calo delle nascite e dei matrimoni, accompagnato da un aumento delle famiglie unipersonali. Nel 1994, queste rappresentavano il 21,1% del totale, mentre nel 2024 sono salite al 36,2%. La diminuzione dei genitori con figli e delle coppie con figli si riflette anche nella diffusione di smartphone usati prima dei 10 anni, un fenomeno che coinvolge un numero crescente di famiglie.

Sempre meno genitori, sempre meno coppie con figli, sempre meno nascite e matrimoni. Le famiglie unipersonali sono la più diffusa tipologia familiare: erano il 21,1% del totale delle famiglie nel 1994, sono il 36,2% nel 2024. Le coppie con figli erano il 47,9% e sono scese al 29,2%, mentre le monogenitoriali erano l’8,1% e oggi sono il 10,9%. Stabili le coppie senza figli passate dal 19,7% del totale al 20,2%. Le nascite sono calate del 32,4% e slitta l’età media delle madri alla nascita del primo figlio passata da 27,7 anni nel 1994 a 31,9 anni nel 2024. Più figli fuori dal matrimonio. In calo il numero di matrimoni (-40,6%) e in aumento i figli nati fuori dal matrimonio che, sul totale dei nati, sono il 43,2% nel 2024, contro il 7,8% del 1994.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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