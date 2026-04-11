Auto elettriche vendite in aumento | le cinque più economiche in Italia

In Italia, le vendite di auto elettriche sono in crescita, con un particolare interesse verso i modelli più economici. Questa tendenza si accompagna a un aumento del prezzo dei carburanti, che sta interessando molte nazioni europee. La guerra in Medio Oriente ha contribuito all’incremento dei costi energetici, spingendo i consumatori a considerare alternative più convenienti rispetto ai veicoli a benzina o diesel.

Il prezzo dei carburanti sta aumentando in tutta Europa a causa della guerra in Medio Oriente e al contempo sta aumentando l’interesse dei consumatori nei confronti delle auto elettriche. Anche in Italia, dove le Bev stanno facendo più fatica ad affermarsi, l’aumento delle immatricolazioni a marzo ha raggiunto il 71,7% annuo. L’ostacolo principale all’acquisto di queste auto rimane il prezzo di entrata, ancora molto più alto di quello delle concorrenti a benzina e diesel o ibride. Alcuni modelli, però, si stanno distinguendo per essere particolarmente economici, sopperendo quindi a questo problema. Non a caso sono quelli che stanno avendo maggiore successo di pubblico, anche nel nostro Paese. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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