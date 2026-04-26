Le auto più vendute in Europa | la top 10 da gennaio a marzo 2026

Tra gennaio e marzo 2026, il mercato automobilistico europeo ha registrato un aumento complessivo delle immatricolazioni. La classifica delle auto più vendute vede diverse marche dominare la scena, con alcune vetture che si sono posizionate stabilmente in testa alla graduatoria. I modelli più richiesti rispecchiano le tendenze di preferenza dei consumatori, con una presenza significativa di veicoli di segmento compatto e SUV. La top 10 include anche alcuni nuovi ingressi rispetto agli anni precedenti.

Il primo trimestre del 2026 si è chiuso con un andamento positivo delle vendite di automobili nuove nell'Unione europea. Con 2.822.616 immatricolazioni tra gennaio e marzo la crescita è stata del 4% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Di seguito i 10 modelli più venduti secondo l'elaborazione di Dataforce con il numero assoluto e il confronto percentuale con lo stesso periodo del 2025: Renault Clio, 55.763, +1,5%Tesla Model Y, 51.468, +68,4%Volkswagen Golf, 50.782, -8,1%Nissan Qashqai, 49.748, +7,4%Toyota Yaris Cross, 49.092, +3,1%Dacia Sandero, 48.841, -28,9%Volkswagen T-Roc, 47.156, -4,7%Volkswagen Tiguan, 47.045, -12,5%Peugeot 208, 46.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Le auto più vendute in Europa: la top 10 da gennaio a marzo 2026 La TOP 10 delle AUTO più ATTESE del 2026 Notizie correlate Le 10 auto più vendute a marzo 2026: la sorpresa cinese che nessuno si aspettava?La classifica delle auto più vendute a marzo 2026 ha una sorpresa che nessuno si aspettava: un’auto cinese è salita sul podio. Leggi anche: Mercato auto Europa: -3,9% a gennaio 2026. In crescita elettriche e ibride Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Le auto elettriche più vendute in Europa a febbraio; Le 10 auto più vendute in Europa a marzo 2026: c'è il ritorno della Tesla Model Y!; Le auto europee più vendute in America latina; Quali sono le auto più economiche sul mercato?. Le auto più vendute in Europa: la top 10 da gennaio a marzo 2026Il numero di immatricolazioni cresce nel complesso.La classifica delle vetture preferite dai consumatori europei nel primo trimestre dell'anno ... gazzetta.it Chi ha venduto più auto in Europa a marzo 2026: la classificaIn Europa il mercato auto sta cambiando rapidamente. Sempre più persone, secondo i dati sulle immatricolazioni diffusi dall’ACEA (Associazione dei costruttori europei di automobili), stanno acquistand ... it.motor1.com L’Europa con Trump: "Fuori la violenza dalla politica" x.com Lenovo in Europa produce server e supercomputer: ecco come è la fabbrica di Budapest - facebook.com facebook