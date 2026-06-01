Al Vigorelli, le Aquile hanno conquistato l'accesso ai playoff grazie a una corsa di tre yard, che ha lasciato una nuvola di polvere sul campo. La giocata ha segnato il momento decisivo, anche se il punteggio non è stato annunciato al momento. Zack Wright è stato il protagonista principale di questa azione, portando la squadra oltre la linea di meta e regalando loro la qualificazione.

Tre yard e una nuvola di polvere: al Vigorelli le Aquile cambiano pelle e volano ai playoff. Il primo segnale non è arrivato dal tabellone. È arrivato dalla linea di scrimmage, nel momento esatto in cui le Aquile hanno rotto il primo huddle sotto il sole torrido del Vigorelli. Niente empty set, niente ricevitori sparpagliati a pettinare il campo in larghezza: Ferrara si è stretta. Due wingback ai lati del backfield, formazione compatta, spalla contro spalla. Double wing — l’attacco più vecchio, più fisico e più sfacciatamente terragno del football. Esattamente il contrario dell’Air Raid a cui le Aquile ci avevano abituato. Al velodromo... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Le Aquile volano ai playoff. Protagonista Zack Wright

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