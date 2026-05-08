Kings League i Caesar volano ai playoff | TRM ai play in

I Caesar hanno vinto 6-4 contro i TRM di TheRealMarzaa, assicurandosi il passaggio ai playoff di Kings League. La partita si è svolta a Cologno Monzese l’8 maggio 2026, con i Caesar che hanno conquistato la qualificazione in questa fase della competizione. I TRM, invece, partecipano ai play-in.

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Cologno Monzese 8 maggio 2026 – I Caesar vincono 6-4 contro i TRM di TheRealMarzaa e volano ai playoff di Kings League. Ogni volta che trascorre 1', per ambo le squadre entra un altro giocatore sino ad arrivare alla sfida 6 contro 6, più rispettivi portieri, quando il cronometro segna il minuto numero 5. Dopo 1', Valentini porta in vantaggio i rossoneri. Il raddoppio arriva dopo 3' con Remy, ma i TRM non si abbattono e prendono in mano il pallino del gioco. Al 6', i TRM decidono di utilizzare la secret card a disposizione: il destino vuole Star Player (la squadra con questa carta può designare un proprio giocatore come Star Player, evidenziato da una fascia simile a quella del capitano, il primo gol di questo giocatore vale doppio, tranne dal 17' al 23') e la responsabilità ricade su Corvino.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Kings League, i Caesar volano ai playoff: TRM ai play in IL VLOG - KINGS LEAGUE: CAESAR CAMPIONI!! Notizie correlate Kings League, BigBro ai play-in: Gear 7 fuori dalla competizioneMilano, 6 maggio – I BigBro vincono solamente ai Shootout la sfida decisiva per l'accesso ai play-in contro i Gear 7: sconfitta fatale per i Pirati... Kings League, la Zeta Como e i Circus approdano ai Play OffCologno Monzese 7 maggio 2026 – La Zeta Como vince contro i Circus con il risultato di 7-6, ma entrambe le squadre approdano ai Play Off. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Underdogs - FC Caesar | Highlights | Round 8; KINGS LEAGUE Le Zebras tornano alla vittoria contro i Caesar dell’ex Fiorentina e Samp Viviano; D-Power - Underdogs FC | Highlights | Round 9 Streaming | DAZN IT; Watch Caesar FC - TRM | Highlights | Round 11 Live Stream Online | DAZN IT. Kings League, i Caesar volano ai playoff: TRM ai play inEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... sport.quotidiano.net Kings League Lottomatica.sport, oggi si decide tutto! La finale, da vivere con Claudio Marchisio, è sempre più vicinaD-POWER elimimati ma gli altri verdetti sono tutti da scrivere. Giornata imperdibile, anche per vincere i premi in palio con il concorso Fan of the Kings: Meet the Prince ... corrieredellosport.it «We Were All Children Once»: la campagna di Kings League e UNICEF con protagonisti anche Abbiati e Dida #MilanPress x.com Torna la Balocco League – 2ª EDIZIONE! Sei pronto a scendere in campo Arriva il torneo di calcio con le regole della Kings League... spettacolo assicurato! Dove: Campo sintetico Aldo e Alberto Balocco – Fossano Inizio: 8 giugno Quand - facebook.com facebook