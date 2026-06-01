Le altre competizioni Rossi vince in Valdarno Gara a tappe per Allievi
Un atleta ha vinto una gara a tappe nelle strade del Valdarno, che ha visto anche la rivincita del Giro del Montalbano. La competizione ha fatto da anteprima al Campionato Toscano, previsto per il fine settimana successivo a Lastra a Signa.
Sulle strade del Valdarno la rivincita del Giro del Montalbano e anteprima del Campionato Toscano in programma sabato prossimo a Lastra a Signa. Grande successo di partecipazione alla gara della Poli Sport 2000 Mercatale e vittoria per distacco sul traguardo di Corso Roma di Leonardo Rossi della Beltrami TDSA Tre Colli. Per la società emiliana un fine settimana felicissima in Toscana con la vittoria di Guerra de questa di Rossi che nel finale ha guadagnato un vantaggio minimo conquistando il successo con 24" su Alessandro Cattani (TechnipesInEmiliaRomagna) e Andrea Buti della Gallina Lucchini, quindi Palomba e Crescioli recente vincitore del "Matteotti". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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