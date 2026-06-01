Un atleta ha vinto una gara a tappe nelle strade del Valdarno, che ha visto anche la rivincita del Giro del Montalbano. La competizione ha fatto da anteprima al Campionato Toscano, previsto per il fine settimana successivo a Lastra a Signa.

Sulle strade del Valdarno la rivincita del Giro del Montalbano e anteprima del Campionato Toscano in programma sabato prossimo a Lastra a Signa. Grande successo di partecipazione alla gara della Poli Sport 2000 Mercatale e vittoria per distacco sul traguardo di Corso Roma di Leonardo Rossi della Beltrami TDSA Tre Colli. Per la società emiliana un fine settimana felicissima in Toscana con la vittoria di Guerra de questa di Rossi che nel finale ha guadagnato un vantaggio minimo conquistando il successo con 24" su Alessandro Cattani (TechnipesInEmiliaRomagna) e Andrea Buti della Gallina Lucchini, quindi Palomba e Crescioli recente vincitore del "Matteotti". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Le altre competizioni. Rossi vince in Valdarno. Gara a tappe per Allievi

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Valentino Rossi vs Stoner: il Cavatappi di Laguna Seca 2008 entrò nella leggenda

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Grifo, le tappe per tagliare il traguardo. Tra soste (delle altre) e regolamento

Ganna: "Di tappe ne vorrei vincere tre". Ma senza più crono quali possono essere le altre due?Il ciclista piemontese ha dichiarato di voler conquistare tre tappe durante la corsa, ma con l'eliminazione delle cronometro il suo obiettivo si...

Argomenti più discussi: La nostra regione sempre più sportiva: a Lignano i campionati nazionali universitari 2027; Il generale Phan Van Giang si congratula con i semi rossi dell'esercito.; Serie A, rinviato il calcio d'inizio del derby di Torino: tifoso bianconero in codice rosso.