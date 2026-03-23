grifo le tappe per tagliare il traguardo tra soste delle altre e regolamento

L’amarezza per aver fallito di fatto un match point con la Torres è stata lenita dai risultati delle altre squadre in corsa per la salvezza che, sommate alle soste forzate dei prossimi turni e alla distanza del Pontedera dal quintultimo posto, occupato dai sardi, rendono il rush finale meno turbolento. A patto che il Perugia riesca a mantenere alta la concentrazione e a dare continuità ai risultati delle ultime settimane. Il quadro della situazione. Il Perugia, a cinque giornate dalla fine occupa il quindicesimo posto a quota 32 punti. La Torres, quintultima e dentro i play out, tallona a quota 31, mentre ancora dietro c’è la Sambenedettese salita a 29 dopo il pareggio in rimonta ottenuto a Terni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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