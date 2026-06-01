Per la stagione 2025-26, il fantabilancio del Lazio ha evidenziato tre giocatori con le migliori fantamedie e tre con le peggiori. I calciatori più performanti si sono distinti per le medie di punti accumulate, mentre quelli meno efficaci hanno registrato valori inferiori alla media prevista. La classifica si basa sui dati raccolti durante le partite di campionato, considerando le prestazioni individuali e i punteggi assegnati nelle leghe di fantacalcio. La valutazione si concentra esclusivamente sui numeri, senza analisi o commenti.

La Lazio guidata da Maurizio Sarri ha concluso la stagione al nono posto con 54 punti. I biancocelesti hanno raggiunto anche la finale di Coppa Italia, persa contro l'Inter campione d'Italia. Annata altalenante per Romagnoli e compagni che hanno alternato vittorie importanti come quella contro il Milan a lunghe striscie senza successi. Tra i giocatori che maggiormente hanno aiutato la squadra a centrare questo obiettivo ci sono, ovviamente, Taylor e Isaksen, i quali hanno chiuso la rispettiva stagione con 3 e 5 gol. Non benissimo invece capitan Zaccagni che ha concluso l'annata con 3 gol e zero assist. Nel dettaglio, considerando il parametro della fantamedia, ecco i migliori e peggiori tre giocatori di movimento della Lazio al Fantacampionato Gazzetta 2025-26, con almeno 10 partite a voto. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Lazio, fantabilancio 2025-26: i migliori e i peggiori per fantamedia

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