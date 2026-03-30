Nel Salento sono disponibili 579 posti di lavoro in diverse aziende della regione. Un evento di recruiting è in programma per favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro. Il report Arpal, alla sua tredicesima edizione, fornisce ogni anno dati aggiornati sulle opportunità occupazionali locali, con scadenza prevista per il 13 aprile.

I numeri del consueto report di Arpal Puglia per l’ambito territoriale provinciale. Il comparto turistico si conferma il settore dove si cerca il maggior numero di profili LECCE – Offerte di lavoro nel Salento: sono in totale 579 le posizioni aperte nelle aziende del territorio e dettagliate nel consueto report Arpal, giunto alla sua tredicesima edizione e valido fino al 13 aprile. Il comparto turistico si conferma settore di punta con 176 posizioni lavorative seguito da quello delle pulizie, con 86 opportunità e dal settore delle telecomunicazioni con 60 offerte. Nel tessile-abbigliamento-calzaturiero (TAC) sono ben 50 posizioni e 44 nel settore delle costruzioni e installazione impianti; seguono l'area sanitaria, dei servizi alla persona e farmaceutica con 38 posizioni e il commercio con 29 opportunità. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

© Lecceprima.it - Offerte di lavoro, 579 posti disponibili nel Salento. In programma un Recruiting day

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