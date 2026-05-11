La bella stagione si annuncia anche nel lavoro | molte offerte nei settori turismo e ristorazione

Con l’arrivo della bella stagione, il mercato del lavoro si risveglia con nuove opportunità. Nei centri per l’impiego di Brindisi e provincia sono stati pubblicati 108 annunci di lavoro sul portale regionale “LavoroXTe”, con 277 figure professionali richieste. Settori principali sono turismo e ristorazione, che cercano personale per far fronte alla crescente domanda di questa stagione.

BRINDISI - Centri per l'impiego di Brindisi e provincia: 108 annunci di lavoro e 277 figure ricercate sul portale regionale “LavoroXTe”. È il dato che emerge dal 18esimo report settimanale di questo 2026, elaborato dall'Ambito di Brindisi di Arpal Puglia, scaricabile qui sotto. Attesta anche.🔗 Leggi su Brindisireport.it

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