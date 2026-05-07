In Italia, il tasso di occupazione dei laureati si mantiene sotto l’80%, un dato inferiore rispetto a molti paesi dell’Est Europa. I salari reali nel nostro paese continuano a diminuire, mentre nella regione orientale si registra una crescita costante. Recentemente, è stata approvata la legge 167, con l’obiettivo di ridurre la fuga di giovani qualificati. Questi sono alcuni dei temi al centro delle analisi sul mercato del lavoro dei laureati italiani.

? Cosa scoprirai Perché i salari reali italiani calano mentre quelli dell'Est crescono?. Come può la nuova legge 167 fermare la fuga dei talenti?. Chi gestirà concretamente l'equità tra le diverse fasce d'età?. Quali impatti avrà la valutazione generazionale sui sistemi pensionistici attuali?.? In Breve Tasso occupazione laureati al 58,9% contro oltre l'80% di Polonia, Bulgaria e Croazia.. Salari reali italiani in calo con indice 97 contro il 132 dei mercati orientali.. Legge 167 del 2025 introduce valutazione impatto generazionale dopo riforma Costituzione 2022.. Comuni di Parma, Bologna e Piacenza applicano già criteri di equità intergenerazionale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Lavoro per i laureati: l’Italia resta ferma sotto l’80% dell’Est

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