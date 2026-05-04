Nuovo asfalto e segnaletica su 2,5 chilometri di strada Caprolatta II Tronco

Sono iniziati i lavori di manutenzione sulla provinciale Caprolatta II Tronco, a Caprarola. L'intervento prevede il rifacimento di circa 2,5 chilometri di asfalto e l'installazione di nuova segnaletica, con l'obiettivo di migliorare le condizioni della strada. Gli interventi riguardano il tratto compreso tra i punti di partenza e di arrivo dell'area interessata. La manovra si inserisce nel piano di riqualificazione delle infrastrutture locali.

Lavori di manutenzione e riqualificazione del manto stradale lungo la provinciale Caprolatta II tronco, a Caprarola. L'intervento, a opera della Provincia di Viterbo, prevede il rifacimento del manto di usura e, a completamento delle operazioni, la realizzazione della nuova segnaletica.🔗 Leggi su Viterbotoday.it

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