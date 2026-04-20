Lavori su strada Ronciglionese asfalto e segnaletica nuovi per mezzo chilometro

Sono in corso lavori di manutenzione sulla strada provinciale 35 Ronciglionese, nel territorio di Ronciglione. La Provincia di Viterbo sta rifacendo circa mezzo chilometro di asfalto e aggiornando la segnaletica lungo il tratto tra i chilometri 5,750 e 5,165. L’intervento riguarda la sistemazione della carreggiata e l’installazione di nuova segnaletica stradale. I lavori sono stati avviati recentemente e sono in fase di completamento.

Lavori di manutenzione straordinaria, a opera della Provincia di Viterbo, sulla Sp 35 Ronciglionese, nel tratto compreso tra i chilometri 5,750 e 5,165, nel territorio comunale di Ronciglione.L'intervento, su 585 metri di strada, prevede la fresatura del manto esistente e la successiva.🔗 Leggi su Viterbotoday.it Notizie correlate Manfredonia, Schiavone annuncia nuovi lavori di segnaletica stradaleSono iniziati già da alcuni giorni i lavori di rifacimento della segnaletica stradale orizzontale, partendo da Via di Vittorio considerato uno degli... Strade, lavori per 2 milioni e mezzo. La relazione: più traffico pesante. E ora l’asfalto dura sempre menoIl traffico pesante è aumentato, e così l’asfalto, passaggio dopo passaggio, va incontro più frequentemente a fenomeni di degrado. Una raccolta di contenuti Si parla di: Intervento di manutenzione sulla SP 35 Ronciglionese nel territorio di Ronciglione. Intervento di manutenzione sulla SP 35 Ronciglionese nel territorio di RonciglioneNewTuscia – RONCIGLIONE – La Provincia di Viterbo informa che sono in corso lavori di manutenzione straordinaria sulla strada provinciale SP 35 Ronciglionese, nel tratto compreso tra il km 5+750 e i ... newtuscia.it Cimina e Variante ronciglione, al via i lavori per la sicurezza stradaleAvviati gli interventi finanziati dalla giunta regionale per il ripristino della viabilità in tratti critici delle due strade provinciali del viterbese. Si tratta di lavori di rifacimento delle ... ilmessaggero.it