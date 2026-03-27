Casà della Comunità Pd | Bene apertura a Castiglion Fiorentino ma che non depotenzi struttura di Camucia

L’Unione comunale del Partito Democratico di Cortona ha espresso soddisfazione per l’apertura della Casa della Comunità a Castiglion Fiorentino, considerandola un passo avanti nell’offerta di servizi territoriali. Tuttavia, ha sottolineato l’importanza di mantenere la funzione e l’efficacia della struttura di Camucia, evitando che l’ampliamento possa indebolirla. La questione riguarda l’equilibrio tra nuove aperture e preservazione delle strutture esistenti.

"Contemporaneamente esprime però - si legge in una nota - la preoccupazione che questo possa comportare il depotenziamento della struttura già esistente di Camucia, che assumerà il ruolo di Casa della Comunità ‘spoke’. Riteniamo quindi fondamentale che questo sviluppo dei servizi sanitari territoriali non comporti alcun depauperamento della struttura già esistente di Camucia. La Casa della Comunità cortonese deve continuare a svolgere pienamente il proprio ruolo, senza subire riduzioni di servizi o spostamenti di competenze. Il rafforzamento della rete sanitaria territoriale deve avvenire in un’ottica integrata e complementare, valorizzando tutte le strutture esistenti e garantendo risposte efficaci ai bisogni dei cittadini. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it © Arezzonotizie.it - Casà della Comunità, Pd: "Bene apertura a Castiglion Fiorentino, ma che non depotenzi struttura di Camucia" Articoli correlati Lavori alla Casa di Comunità di Castiglion Fiorentino, modifiche temporanee di accesso alla strutturaArezzo, 13 febbraio 2026 – Lavori alla Casa di Comunità di Castiglion Fiorentino, modifiche temporanee di accesso alla struttura. Nuovi interventi nella struttura che ospita la Casa della Comunità di Castelfranco EmiliaUn presidio sanitario fondamentale per il territorio ancora più moderno e accessibile alla popolazione. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Casà della Comunità Discussioni sull' argomento San Giovanni, Decima e Tor Marancia: taglio del nastro per tre nuove Case della Comunità; Quarto, apre la Casa della Comunità H24. La Regione: Il Levante avrà un presidio sempre attivo. Il Pd: Inaugurazione di facciata -; La nuova Casa di Comunità a Portoferraio pronta entro fine aprile; Case di comunità, il Pd: Dietro i tagli del nastro nulla. Serve una verifica puntuale della situazione provincia per provincia. Cos'è una casa della comunità Ve lo dico in pochi secondi. Oggi a Roma ne abbiamo inaugurate due, a Pietralata e a pochi passi da piazza dei Navigatori. - facebook.com facebook