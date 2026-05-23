Lavori a Ponte al Pino scatta la chiusura al traffico | impatto importante appello ai cittadini VIDEO

Nella notte tra domenica e lunedì, sarà chiusa al traffico Ponte al Pino dopo mesi di lavori preparatori. La chiusura riguarda l'intera struttura e avrà un impatto significativo sulla viabilità locale. È stato fatto un appello ai cittadini per evitare spostamenti non necessari e rispettare le indicazioni temporanee. La chiusura durerà fino al completamento delle operazioni di manutenzione e messa in sicurezza.

Ci siamo. Nella notte tra domenica e lunedì scatterà, dopo mesi di attività preparatorie, la chiusura di Ponte al Pino. Un'intervento di RFI, fino al 14 settembre, quindi a ridosso della riapertura delle scuole, per un’operazione definita dall’amministrazione “necessaria e non più rinviabile”. La. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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Ponte al Pino Firenze, dalle 1.30 del 25 maggio scatta la chiusura al traffico per i lavori di RFI

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