Un'auto ha tentato di sfuggire a un posto di blocco, accelerando e proseguendo a tutta velocità. Dopo aver evitato i controlli, il veicolo si è schiantato contro un guardrail. A bordo c’erano diversi minorenni, alcuni in stato di ebbrezza. Uno dei giovani, di 16 anni, è morto nell’incidente. Gli altri occupanti sono stati portati in ospedale per ferite. La polizia sta indagando sulle circostanze dello scontro.

Un posto di blocco, il timore di fermarsi e la fuga a tutto gas. Fino allo schianto contro un guardrail, che è costato la vita ad un ragazzo di 16 anni, Andrea Procaccino. La tragedia nelle prime ore di domenica nelle campagne di Orta Nova, sulla provinciale 80, nel Foggiano. Aveva 16 anni anche il ragazzo alla guida della Renault Megane station wagon con targa polacca su cui viaggiavano in cinque, tutti minorenni, tra i 14 e i 16 anni, rimasti feriti. Per Andrea, che viaggiava sul sedile posteriore, lato guida, non c'è stato nulla da fare. "Era un ragazzo d'oro, sempre con il sorriso stampato in faccia capace con una battuta di alleggerire anche le giornate più difficili", lo ricorda sui social uno dei suoi professori dell'istituto di istruzione superiore Adriano Olivetti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - L'auto fugge all'alt: muore un 16enne. Tutti i ragazzi a bordo minorenni e ubriachi

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