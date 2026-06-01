L’auto elettrica di lusso non è la soluzione ma la nuova Ferrari è un cambio di immaginario | sono ottimista

Una nuova Ferrari, denominata Ferrari Luce, è stata presentata di recente. L'auto elettrica di lusso rappresenta un cambiamento di immaginario, anche se alcuni la criticano. La presentazione ha suscitato reazioni contrastanti, con molte critiche che si sono concentrate sulla scelta di un'auto di alta gamma elettrica. La giornalista evidenzia di non essere appassionata di automobili e di preferire che le auto scompaiano dalle strade.

Difendere la Ferrari Luce, presentata in questi giorni, è un compito un po’ masochistico, vista la valanga di critiche e visto che non sono un’intenditrice di macchine, anzi le macchine vorrei proprio toglierle dalle strade. La levata di scudi contro la nuova Ferrari però mi ha stupito. A me il design piace; anche il colore con cui è stata presentata, azzurro, e pure il nome, Luce, piacciono. Mi ha fatto impressione (negativa) che al lancio fosse presente, oltre Mattarella – presenza che capisco – persino il papa, ma spero almeno che in cambio Ferrari abbia fatto una cospicua donazione per coprire i bisogni di un paio di ospedali nei paesi in via di sviluppo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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