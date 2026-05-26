Ferrari sbanda sull’auto elettrica Piazza Affari boccia la nuova Luce
La Borsa ha reagito negativamente alla presentazione del nuovo modello di auto elettrica di Ferrari, con il titolo che ha subito una flessione. La casa automobilistica ha incontrato difficoltà nel convincere gli investitori sulla strategia di transizione verso la mobilità elettrica. La reazione negativa si è riflessa anche sul mercato azionario, con Piazza Affari che ha bocciato la nuova proposta. La società ha comunque continuato a puntare sulla propria immagine di marca e innovazione.
Roma, 26 maggio 2026 – La Borsa ha applaudito per anni alla capacità della Ferrari di trasformare ogni nuova vettura in un evento globale. Con la Luce, invece, Piazza Affari ha reagito nel modo più temuto: vendendo. All’indomani della presentazione della prima elettrica della storia del Cavallino, il titolo ha chiuso in calo dell’8,37%, scivolando sotto quota 290 euro. Un tonfo che racconta più di una semplice presa di profitto: il mercato teme che la svolta elettrica possa incrinare quell’equilibrio tra esclusività, performance e mito che ha reso la Ferrari unica al mondo. Il progetto Luce avrebbe dovuto segnare l’inizio di una nuova fase industriale per la casa di Maranello. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
FERRARI ELETTRICA - Sono Impazziti o è una IDEA GENIALE
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