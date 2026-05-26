Ferrari sbanda sull’auto elettrica Piazza Affari boccia la nuova Luce

Notizia in breve

La Borsa ha reagito negativamente alla presentazione del nuovo modello di auto elettrica di Ferrari, con il titolo che ha subito una flessione. La casa automobilistica ha incontrato difficoltà nel convincere gli investitori sulla strategia di transizione verso la mobilità elettrica. La reazione negativa si è riflessa anche sul mercato azionario, con Piazza Affari che ha bocciato la nuova proposta. La società ha comunque continuato a puntare sulla propria immagine di marca e innovazione.