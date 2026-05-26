Le azioni Ferrari hanno registrato un calo dopo la presentazione di Luce, la prima auto elettrica completamente a zero emissioni del marchio. La diminuzione si è verificata subito dopo l’annuncio, influenzando il valore di mercato dell’azienda. La nuova vettura rappresenta il primo modello 100% elettrico del produttore. Nessuna comunicazione ufficiale ha spiegato i motivi della perdita di valore, che si è verificata immediatamente dopo la presentazione.

Le azioni Ferrari sono in netto calo dopo il lancio di Luce, la nuova auto elettrica presentata dall’azienda di Maranello. In Borsa, la reazione alla nuova rivoluzionaria rossa è stata fredda tanto che il titolo del Cavallino Rampante ha patito un calo del 7%, toccando un minimo di 285,80 euro, prima di un leggero rialzo. Azioni Ferrari male in Borsa dopo il lancio di Luce Sono ore concitate quelle che sta vivendo l’azienda Ferrari. La casa automobilistica di Maranello ha presentato ufficialmente Luce, la sua prima vettura 100% elettrica ma la reazione dei mercati è stata piuttosto fredda. In Borsa il titolo della Rossa è scivolato in coda al principale listino di Piazza Affari (Ftse Mib -0,47%) e sta cedendo circa il 6% a 291 euro per azione. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Azioni Ferrari in calo dopo il lancio di Luce, la nuova auto elettrica fa scivolare il Cavallino in Borsa

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FERRARI annuncia LUCE, riparte per davvero

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