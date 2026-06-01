Un’attrice utilizzava vaselina come primer su tutto il corpo, ritenendola efficace per il trucco. La pratica, condivisa tra alcuni artisti, si basava sulla capacità della vaselina di creare una superficie liscia e idratata. La notizia è stata riportata in relazione a un articolo dedicato alla vita di una celebrità che avrebbe compiuto cento anni. La vaselina, quindi, viene descritta come un alleato nel trucco, senza ulteriori dettagli sui risultati o sulla frequenza d’uso.

Se fosse vissuta oggi, l’attrice sarebbe stata di certo una patita di skincare, di doppia detersione e di SPF. Ai suoi tempi, faceva del suo meglio con quello che aveva a disposizione. E i risultati si vedevano. I segreti di bellezza meno noti della diva Nonostante tante cose all’epoca fossero ancora agli albori (è morta nel 1962, ad appena 36 anni) aveva già scoperto l’effetto glow, di cui è stata una vera e propria antesignana. In un tempo in cui ciprie e contouring andavano per la maggiore (no, quest’ultimo non è stato inventato da Kim Kardashian ma dai make up artist di Hollywood e le dive del tempo lo usavano tantissimo in scena) Marilyn guardava già oltre, anche se il suo viso scolpito da luci e ombre rimasto per sempre giovane in tanti film di successo non smette di incantare. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - L'attrice usava la vaselina come primer, su tutto il corpo. Un trucco che le dava ottimi risultati

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